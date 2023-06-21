"المنافسة على أشدها".. مرشح جديد لانتخابات رئاسة مصر يعلن عن نفسه

أصدر النائب فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المصري، بيانا يؤكد من خلاله خوضه الانتخابات الرئاسية عن حزب الوفد، بناءا على توافق زملائه من أعضاء الهيئة الوفدية.

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وقال بدراوي في البيان: "نزولا عند رغبة زملائي وإخوتي وأخواتي من أعضاء الهيئة الوفدية الكرام، الذين تواصلوا معي على مدار الأيام القليلة الماضية، وطالبوني بأن أكون ممثلا عنهم وباسمهم تحت راية الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، ورضوخا لهذه الرغبة وهذه المطالب التي هي تكليف وليس تشريفا، وأمانة في عنقي قررت الآتي"

وأضاف: "أولا، إعلان ترشحي أمام من لديه الرغبة من زملائي أعضاء الهيئة العليا لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وثانيا، أطالب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بتحديد موعد لدعوة الهيئة الوفدية "الجمعية العمومية" المحترمة، لاختيار ما بين المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية. ثالثا، أطالب رئيس الحزب الالتزام التام بتحصين الهيئة الوفدية، وذلك وفقًا لقرار الهيئة العليا السابق بعدم إضافة أو حذف أي من أسماء الهيئة الوفدية الذين تمت دعوتهم يوم 28/ 10 / 2022 لاختيار الهيئة العليا".

وأورد البيان الصادر عن بدراوي قوله أيضا: "رابعا، أطالب رئيس الوفد، أنه في حالة موافقة الهيئة العليا على خوض انتخابات الرئاسة، فتح باب الترشيح لمن يرغب من أعضاء الهيئة العليا للترشح، وذلك كما جاء في لائحة النظام الداخلي للحزب المادة 19 مكرر والتي تنص على أنه إذا قررت الهيئة العليا خوض الحزب انتخابات رئاسة الجمهورية، تدعى الهيئة الوفدية لانتخاب مرشح الحزب من بين أكثر من مرشح يتقدمون من بين أعضاء الهيئة العليا، وذلك بالاقتراع السري".

وقال القيادي المصري في تصريحات لـRT أنه يعتزم ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن لديه برنامجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، منوها أنه في حال طرح الدكتور عبد السند يمامة أو غيره اسمه للترشيح، فإن الجمعية العمومية لحزب الوفد هي من تقرر من هو مرشح حزب الوفد.

ويأتي ذلك بعدما شهدت الساعات الماضية إعلان رئيس حزب "الوفد" في مصر عبد السند يمامة، ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية 2024، كما اختارت الهيئة العليا رئيس الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكر "الوفد" في بيان خلال الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقالت مصادر لموقع "القاهرة 24" إن عبد السند يمامة قاد بنفسه عدة اجتماعات منفصلة مع بعض قيادات أعضاء الهيئة العليا في حزب "الوفد" بمنزله الخاص من أجل إقناعهم بالدفع به مرشحا عن الحزب في انتخابات الرئاسة.

وأكدت المصادر أن يمامة هو من طلب توقيع عدد من أعضاء الهيئة العليا لطلب ترشيحه عن الحزب، لكن بعد تصريحاته التلفزيونية الأخيرة، سحب البعض توقيعاتهم مطالبين باجتماع عاجل للهيئة العليا لحزب "الوفد".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم