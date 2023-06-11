رئيس حزب "الوفد" المصري حول ترشحه للرئاسة: لن أكون وسيطا أو ظلا

أوضح رئيس حزب "الوفد" في مصر عبد السند يمامة، أنه لم يتخذ قرار الترشح لانتخابات الرئاسة حتى الآن.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، قال عبد السند يمامة إن الهيئة العليا لحزب الوفد تضم 60 عضوا، واختاره 52 عضوا منهم لرئاسة الجمهورية، متابعا: "من ناحيتي لم أعلن قبولي حتى الآن، ما يهمني مصلحة الحزب".

وأكمل يمامة: "عندما أتحدث عن نفسي..لن أقبل أن أكون وسيطا أو ظلا أو ماريونت في المشهد السياسي".

وتابع: "لو كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد الانفراد بالسلطة ما كنت لأجلس هنا لأتحدث عن رؤية ونية للترشح، ولكن نعيش مناخا ديمقراطيا"، مردفا: "أنا أمثل الوفد، وأرى أن الحزب يستحق المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، وحتما سيكون له ممثل في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأكمل عبد السند يمامة: "نمر بمرحلة حرجة والرؤية الاقتصادية هي مفتاح النجاح، ولدينا مآخذ على النظام الحالي".

وختم قائلا: "تجاوزت الـ70 عاما، وطالبت بتعديل الدستور بوضع اسم السيسي بجوار محمد علي، وذلك لموقفه في 30 يونيو، والآن لنا رؤية، ولنا رؤية اقتصادية هي عنوان دعايتنا الانتخابية".

المصدر: "مصراوي"