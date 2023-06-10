مصر.. النائب مصطفى بكري ينشر توضيحا بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة

نشر النائب المصري مصطفى بكري توضيحا حول تصريح أدلى به حول إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية قبل نهاية العام الحالي.

وأشار بكري في تغريدة على "تويتر" إلى أن الانتخابات التي ستجري العام الحالي هي استحقاق دستوري وليست "مبكرة".

وقال "لا يوجد شيء اسمه انتخابات رئاسية مبكرة، الحقيقة أن موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجري هذا العام، تأتي استنادا للفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور والتي تنص على إجراء انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما".

وأوضح أن نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2018، أعلنت في 2 من العام نفسه، وهو ما يعني أنه لا بد من إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الحالي استنادا إلى النص الدستوري.

كما أكد بكري أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تجري تحت الإشراف القضائي الذي ينتهي عمليا في يناير من العام القادم، في إشارة منه إلى ضرورة إجراء الانتخابات قبل هذا الموعد.

تغريدة بكري الجديدة، جاءت توضيحا لإعلانه مساء الجمعة أن انتخابات رئاسية ستجري في مصر قبل نهاية العام الحالي، بدلا من الموعد السابق الذي كان مقررا في منتصف العام المقبل.

وقال بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" إن

"الدولة المصرية قررت أن تكون هناك انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الحالي".

وأضاف أن "الدولة المصرية تتعرض لحملات وشائعات مغرضة"،

مؤكدا أن "الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون تحت إشراف قضائي كامل".

المصدر: RT