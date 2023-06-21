 
مباشر

العراق: إحالة ملف لجنة "أبو رغيف" إلى القضاء بتهم التعذيب والابتزاز

أخبار العالم العربي

العراق: إحالة ملف لجنة
Globallookpress
مجلس القضاء الأعلى في العراق.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vjso

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق إحالة أوراق التحقيق بشأن لجنة الأمر الديواني رقم 29، المعروفة باسم لجنة "أبو رغيف"، حيث تتعلق التهم بانتهاكات لحقوق الإنسان بالتعذيب والابتزاز.

وذكر المجلس في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى استلمت ملف التحقيق الإداري الخاص بالشكاوى المقدمة عن انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى لجنة الأمر الديواني رقم (29)".

إقرأ المزيد
بغداد.. تفكيك شبكة خطيرة للإتجار بالبشر يديرها 3 نساء ورجل
بغداد.. تفكيك شبكة خطيرة للإتجار بالبشر يديرها 3 نساء ورجل

وأضاف البيان أن "المحكمة ستجري التحقيق القضائي في الشكاوى وفق القانون والأدلة التي سيتم التوصل إليها من خلال مجريات التحقيق القضائي".

ويُذكر أن اللجنة تحمل اسم الفريق أحمد أبو رغيف، وكيل وزارة الداخلية السابق ورئيس لجنة مكافحة الفساد في حكومة مصطفى الكاظمي، وهو أحد أبرز المقربين منه أيضا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا