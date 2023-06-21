العراق: إحالة ملف لجنة "أبو رغيف" إلى القضاء بتهم التعذيب والابتزاز

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق إحالة أوراق التحقيق بشأن لجنة الأمر الديواني رقم 29، المعروفة باسم لجنة "أبو رغيف"، حيث تتعلق التهم بانتهاكات لحقوق الإنسان بالتعذيب والابتزاز.

وذكر المجلس في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى استلمت ملف التحقيق الإداري الخاص بالشكاوى المقدمة عن انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى لجنة الأمر الديواني رقم (29)".

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وأضاف البيان أن "المحكمة ستجري التحقيق القضائي في الشكاوى وفق القانون والأدلة التي سيتم التوصل إليها من خلال مجريات التحقيق القضائي".

ويُذكر أن اللجنة تحمل اسم الفريق أحمد أبو رغيف، وكيل وزارة الداخلية السابق ورئيس لجنة مكافحة الفساد في حكومة مصطفى الكاظمي، وهو أحد أبرز المقربين منه أيضا.

المصدر: RT