بغداد.. تفكيك شبكة خطيرة للإتجار بالبشر يديرها 3 نساء ورجل

فكّكت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية عصابة من نساء ورجل يستغلون الأطفال والنساء في تجارة البشر والتسوّل وبيع أعضائهم بمساعدة نساء سوريات أيضا.

وتأتي هذه العملية في إطار مواصلة العمليات الأمنية لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة والتي تتاجر بالبشر وبالأعضاء البشرية، حيث تمت هذه العملية بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود عصابة من 4 أشخاص 3 نساء ورجل واحد، يقومون باستغلال الأطفال والنساء في تجارة البشر والتسوّل وبيع أعضائهم وتكشّف وجود نساء من الجنسية السورية يساعدن في تلك الجرائم.

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وبذلك، تم الحصول على الموافقات القضائية، وعبر كمين استخباري محكم تم استدراج المتّهمين والقبض عليهم بالجرم المشهود وإفشال نواياهم الدنيئة في كسب مبتغاهم المادي.

بعد ذلك، عُرضت أوراق التحقيق أمام أنظار القاضي المختص وقرّر توقيفهم وفق المادة 6/ أولا وثانيا وسادسا من قانون الإتجار بالبشر وبدلالة المواد 47و48و49 من قانون العقوبات.

المصدر: RT