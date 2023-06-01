مصر.. إطلاق سراح البلوغر "لوشا" وبراءته من "الخطف وابتزاز والدة طفل"

أفرج القضاء المصري عن البلوغر محمد عبد الحميد، الشهير بـ"لوشا" بحسبما ذكره محاميه وتبرئته من تهمة خطف طفل ومساومة أسرته وطلب الفدية، والمحكوم عليه فيها غيابيا بالسجن 10 سنوات.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في وقت سابق، ببراءة البلوغر "لوشا"، على خلفية الحكم الصادر ضده في وقت سابق بالحبس المذكور عقب اتهامه في قضية خطف طفل وابتزاز والدته.

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وتعود القصة بعد تمكّن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على "لوشا"، الذي يبلغ من العمر 36 عاما، في إحدى الدوريات عقب تبيّن أنه هارب من تنفيذ حكم قضائي قد صدر ضده في وقت سابق، على خلفية اتهامه في قضية قتل.

وحصل موقع "القاهرة 24" على التحقيقات في القضية، حيث تلقّت الأجهزة الأمنية بلاغا من والدة المجني عليه يتهم "لوشا" وآخرين بخطف نجلها ياسين ممدوح، على طريق مصر الفيوم واحتجازه لمدة يومين وابتزاز أسرته ومساومتها وطلب منها فدية لإطلاق سراح الطفل.

لتؤكد التحريات، صحة الواقعة وأن المتّهم محمد كمال هو المدبّر لهذه الواقعة بالاشتراك مع محمد عامر ورمضان ماهر محمد عبد السلام، ومحمد عبد الحميد الشهير بـ"لوشا".

وأوضحت التحريات، أن أحد المتهمين على علاقة بوالدة الطفل المختطف، وعلمه بإرثها من زوجها المتوفى فظهرت لديه فكرة الاستيلاء على أموالها وعلى أموال أطفالها القصر.

المصدر: القاهرة 24