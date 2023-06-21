 
مباشر

الإذاعة التونسية: قتيلان و30 مصابا في انقلاب قطار رابط بين صفاقس وتونس العاصمة

أخبار العالم العربي

الإذاعة التونسية: قتيلان و30 مصابا في انقلاب قطار رابط بين صفاقس وتونس العاصمة
sinfin.net/railways/world/tunisia.html
قطارات تونس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vjlo

أفادت الإذاعة التونسية الرسمية، اليوم الأربعاء، بمقتل شخصين وإصابة 30 آخرين في انقلاب قطار رابط بين صفاقس وتونس العاصمة عند محطة مساكن.

إقرأ المزيد
تونس.. وفاة شرطي تعرض للطعن أمام مقر سفارة البرازيل (فيديو)
تونس.. وفاة شرطي تعرض للطعن أمام مقر سفارة البرازيل (فيديو)

وقالت إذاعة "موزاييك أف أم" إن قطارا متجها نحو قابس انحرف عن مساره وانقلب عند محطة مساكن من ولاية سوسة، ما أدى إلى مقتل سائق القطار.

ولم تذكر الإذاعة هوية القتيل الثاني.

وأشارت الإذاعة إلى حالة من "الفزع والهلع و الإغماء" في صفوف الركاب من دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوفهم.

وأكدت أنه سيتم تأمين حافلات لنقل المسافرين إلى وجهتهم.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا