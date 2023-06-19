تونس.. وفاة شرطي تعرض للطعن أمام مقر سفارة البرازيل (فيديو)

أكد رئيس مكتب الاعلام والاتصال بوزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغاية، وفاة الشرطي الذي تعرض للطعن صباح اليوم الاثنين، أمام مقر سفارة البرازيل، نافيا أن تكون الحادثة عملية إرهابية.

ونفى فاكر بوزغاية وجود صبغة إرهابية للفعل الإجرامي، مؤكدا أن المعتدي يعاني من اضطرابات نفسية.

ونقلت وسائل الإعلام التونسية، في وقت سابق، بأن شرطيا أصيب بجروح جراء طعنه ظهر الاثنين، في محيط مقر السفارة البرازيلية بتونس.

وأفاد شهود عيان بأن العملية أسفرت عن إصابة الشرطي الذي كان يحرس مقر السفارة، مضيفين أن الجاني أوقف بعد إطلاق الرصاص عليه وإصابته في الساق، لينقل إلى المستشفى في انتظار استكمال التحقيق معه.

ووثق مقطع فيديو انتشار قوات الأمن في محيط السفارة بضاحية المرسى، في العاصمة التونسية.

المصدر: وسائل إعلام تونسية