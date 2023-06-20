"صواريخ باليستية مصرية تقلق إسرائيل".. لواء كبير يتحدث لـRT عن صواريخ الجيش المصري

تابعت الأوساط الإعلامية بشكل كبير ما نشرته إسرائيل من أقمارها الصناعية لأول مرة وقالت إنها تكشف عن قاعدة صواريخ مصرية من طراز "سكود" بعيدة المدى قرب العاصمة المصرية القاهرة.

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وأكد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني المصرية الأسبق، في تصريحات لـRT أن مصر دولة كبيرة وقوة هامة في المنطقة ، مشيرا إلى أن وجود مصر مع السلام لا يعني حرمانها من امتلاك الصواريخ الدفاعية للدفاع عن نفسها ومقدرات شعبها، حيث لا يوجد قانون يمنع ذلك.

وأوضح أن إسرائيل نفسها تسعى لامتلاك الصواريخ، حيث تمتلك صواريخ بمدى مختلف قد تصل إلى إيران على سبيل المثال.

وأضاف الغباري أن أي دولة تعمل على امتلاك السلاح الذي يناسبها، خاصة الأسلحة الدفاعية للدفاع عن نفسها، مؤكدا أنه " لا يردع سلاح إلا سلاح مثله" من أجل الدفاع عن الوطن.

وأشار إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة يملكون الصواريخ التي يتم بها استهداف إسرائيل أمام الجميع، فهل تكون دولة بحجم وقوة الدولة المصرية دولة مستقلة وحرة، لا تملك ما يجعلها تدافع بها عن نفسها؟، مشيرا إلى أن ما تروجه إسرائيل عبر إعلامها نابع من "ثقافة الخوف" التي تسيطر على جميع الإسرائيليين.

وكانت مجلة "يسرائيل ديفينس" العسكرية الإسرائيلية قد نشرت لأول مرة صور من الأقمار الصناعية الإسرائيلية، زعمت خلالها إنها قاعدة صواريخ مصرية من طراز "سكود" بعيدة المدى على بعد 12 كم عن العاصمة المصرية القاهرة.

وأضافت المجلة العبرية أن مصر تمتلك أيضا صواريخ متطورة بعيدة المدى، حيث أنها الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي أطلقت عددا من صواريخ "سكود" على مدن إسرائيلية خلال حرب "يوم الغفران" – التسمية العبرية لحرب السادس من أكتوبر عام 1973 – كما أن روح جنودها المعنوية كبيرة للغاية ويحركهم كراهية إسرائيل.

وزعمت إسرائيل أن مصر باعت صواريخ سكود إلى كوريا الشمالية، في خطوة أسست صناعة الصواريخ المزدهرة في كوريا الشمالية حتى يومنا هذا، ثم قامت كوريا الشمالية ببيع الصواريخ المصرية المتطورة لإيران والتي أسست طهران على أساسها برنامجها الصاروخي المتطور.

وقالت "يسرائيل ديفينس" إنه يمكن القول إن مصر، بشكل غير مباشر، مسؤولة عن التهديد الصاروخي الموجه حاليًا ضد المدن الإسرائيلية من قبل طهران.

وأضافت: "في إسرائيل، يتم إسكات موضوع الصواريخ المصرية بشكل متعمد للرأي العام، بحجة أن مصر دولة مسالمة وداعمة لإسرائيل، وتتعاون معها في الحفاظ على حدود هادئة نسبيًا (باستثناء الحالات النادرة مثل الحادث الأخير من جانب الجندي المصري محمد صلاح الذي قتل 3 إسرائيليين مؤخرا على الحدود) وليس للحكومة مصلحة في تقديم مصر كعدو محتمل، كما لا توجد بالفعل ميزانية عسكرية لذلك أيضا".

وقال المجلة الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي إن هناك انشغالا بمسألة أين تخفي مصر صواريخها؟، مضيفة أن معهد أبحاث iiss الإسرائيلي نشر مؤخرا صور الأقمار الصناعية التي التقطت في يوليو 2022 وأبريل 2023 الماضي تكشف عن قاعدة صواريخ سكود المصرية، على بعد حوالي 12 كم جنوب شرق وسط القاهرة.

وأضافت المجلة العسكرية الإسرائيلية: "بينما تظل قوة الصواريخ الباليستية المصرية سرية، تظهر صور الأقمار الصناعية الأخيرة أنه على الرغم من عمرها، فإن نظام R-300 Elbrus أو RS-SS-1C Scud B قصير المدى لا يزال قيد التشغيل".

المصدر: RT