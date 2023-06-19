الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بخرق الهدنة المعلنة منذ الأحد

أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان يوم الاثنين، بخرق قوات الدعم السريع للهدنة السارية منذ الأحد.

وقال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة: "في خرق واضح للهدنة السارية منذ أمس الأحد، هاجمت عناصر من المليشيا المتمردة منطقة طويلة بولاية شمال دارفور لليوم الثاني على التوالي، حيث هاجموا يوم أمس المدنيين وقتلوا 7 وجرحوا آخرين".

وأضاف: "أجبر عدوان الميليشيا المتمردة المدنيين على اللجوء إلى مقر القوات المسلحة، واليوم هاجم المتمردون المواطنين والجيش، حيث تصدت لهم قواتنا وتمكنت من دحرهم، ونتيجة لذلك تكبدوا خسائر كبيرة."

وتابع المتحدث: "ارتكب المتمردون انتهاكات جسيمة بحق مواطني المنطقة على مدى اليومين الماضيين، تضمنت قتل 15 شخصا وإصابة العشرات من المدنيين العزل، فضلا عن حرق السوق ونهب عدد كبير من المتاجر وتشريد المئات من مواطني المنطقة وغيرها من الفظائع، التي لم تتورع المليشيا عن ارتكابها منذ تمردها المشؤوم".

المصدر: RT