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السودان.. قوات الدعم السريع تحصل على مضادات للطائرات (صورة)

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السودان.. قوات الدعم السريع تحصل على مضادات للطائرات (صورة)
Reuters
صورة تعبيرية
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السودان صورا تظهر مقاتلي قوات الدعم السريع يحملون أسلحة مضادة للطائرات.

وأفاد مراسل RT، بأن بعض النشطاء يرجحون أن قوات الدعم السريع حصلت على هذه الأسلحة مؤخرا عبر الحدود.

وتواجه السودان حالة متزايدة من عدم الاستقرار، عقب اندلاع صراع مسلح بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، منذ الـ 15 من أبريل الماضي.

السودان.. قوات الدعم السريع تحصل على مضادات للطائرات (صورة)
RT

 المصدر: RT

أبوبكر الزاكي- الخرطوم

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