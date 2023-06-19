استهداف الصحفيين في مخيم جنين (فيديو)

أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية، اليوم الاثنين، باستهداف الصحافيين العاملين في تغطية الاشتباكات الدائرة في مخيم جنين منذ الصباح.

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ولفتت المراسلة إلى أن صحافيا، لم تكشف هويته، أصيب برصاصة في البطن، وقد هرع عناصر الهلال الأحمر لنجدته ونقله لتلقي العلاج.

من الجدير ذكره، أنه منذ عام ونيف تقريبا، قتلت الصحافية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها لاشتباكات وقعت في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، واعترف الجيش الإسرائيلي في تقارير لم تعلن رسميا عن مسؤوليته في مقتلها.

واندلعت إشتباكات اليوم بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين، ما أدى إلى 3 قتلى فلسطينيين وعشرات الجرحى بينهم حالات حرجة، في مقابل 7 جرحى في الجانب الإسرائيلي، أفيد منذ بعض الوقت بتدهور حالة أحدهم.

وأعطب المسلحون الفلسطينيون عبر عدد من الكمائن بعبوات ناسفة، 5 آليات عسكرية الإسرائيلية على الأقل، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى قصف نقاط بغارات جوية عبر مروحيات عسكرية، واستقدام مروحيات لنقل الجرحى.

المصدر: RT