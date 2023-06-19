القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم جنين واندلاع اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين (فيديو)

اقتحمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين، مخيم جنين شمال الضفة الغربية، حيث دارت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

وأظهرت مقاطع فيديو آليات للجيش الإسرائيلي تدخل المخيم، فيما سمعت نداءات عبر مكبرات الصوت في المخيم للأهالي لضرورة التنبه للاقتحام الإسرائيلي.

وتحدثت مراسلتنا عن اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومسلحين في جنين.

وأظهر مقطع فيديو، تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية، في وقت أفادت مصادر صحافية إسرائيلية بإصابة 5 جنود على الأقل من القوات الإسرائيلية بعدما وقعوا في كمين للمسلحين الفلسطينيين في مخيم جنين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرتوت" العبرية، إن مركبات عسكرية إسرائيلية عدة تضررت من العبوات الناسفة التي انفجرت أسفل المركبات، وتعمل القوات الإسرائيلية على إخلائها تحت النار.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش يعمل تحت النار بمساندة الطيران المروحي لإخراج الآلية المعطوبة وتقديم العلاج للمصابين.

وبوقت لاحق أكد الجيش الإسرائيلي أن هدف القصف الجوي هو لتمكين إخلاء الجرحى من قوات الجيش في مركبة أصيبت بانفجار عبوة ناسفة ولحقت بها أضرار.

وقال في بيان إن "مروحيات حربية أطلقت نيرانها في منطقة مدينة جنين بعد رصد مسلحين فيها.

في وقت سابق صباح اليوم قامت قوات من جيش الدفاع ووحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود باعتقال مطلوبيْن فلسطينييْن في مدينة جنين حيث دارت اشتباكات كثيفة مع مسلحين فلسطينيين. كما القيت عبوات ناسفة نحو القوات التي ردت باطلاق نار مستهدفة المسلحين ورصدت الإصابات في صفوفهم".

وأضاف البيان أنه "لدى خروج القوات تعرضت إحدى المركبات العسكرية لانفجار عبوة ناسفة أسفرت عن وقوع أضرار بها. الاشتباكات لا تزال مستمرة".

ونقلت مراسلتنا عن مصادر عسكرية تأكيدها أن قصف المروحيات جاء بهدف تمكين إخلاء الجرحى من المكان.

بدوره، قال موقع "والا" العبري إن مروحية تابعة لوحدة الإنقاذ 669 نقلت الجنود المصابين في جنين إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن العبوات فاجأت الجنود وكان هناك خوف من عبوات أكثر قوة.

وأوردت قناة "كان" العبرية، أنه على غير العادة شنت مروحيات حربية تابعة لسلاح الجو غارات على مناطق في جنين.

وأفادت مراسلتنا بمقتل 3 فلسطينيين متأثرين بحروح أصيبوا بها خلال اقتحام مخيم جنين.

ونقلت مراسلتنا عن وزارة الصحة الفلسطينية تأكيدها إصابة 29 فلسطينيا خلال المواجهات حتى الآن، وتوزع المصابون على مستشفى جنين الحكومي، مستشفى الرازي، مستشفى ابن سينا التخصصي، وبين الإصابات حالات خطيرة.

من جهة أخرى، أعلن قيس نبهان، مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تأجيل امتحان الثانوية العامة اليوم في قاعات مدارس جنين، نظرا للاشتباكات الحاصلة منذ الصباح.

يتبع..