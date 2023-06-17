عمان تستضيف جولة جديدة من المحادثات اليمنية

تستضيف العاصمة الأردنية عمان، جولة من المحادثات اليمنية بين وفدي الحكومة وجماعة "أنصار الله" الحوثية بشأن ملف الأسرى والمعتقلين برعاية من الأمم المتحدة.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن مصدر حكومي يمني قوله إن "جولة مشاورات جديدة بدأت أعمالها الجمعة في عمان بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين"، مؤكدا أن "المشاورات تعقد برعاية من الأمم المتحدة وستبحث الكشف عن مصير جميع الأسرى والمعتقلين من الجانبين".

وأشار المصدر إلى أن "الوفد الحكومي يضم 5 ممثلين ومثلهم من الحوثيين".



وكان رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى العميد يحيى محمد كزمان، قال عبر "تويتر" إن "جولة المشاورات التي تنعقد بتنسيق مع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وستركز على الكشف عن مصير كل المخفيين وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان وكذلك من تبقىٰ من المعتقلين والمخفيين قسريا لدى مليشيات الحوثي".

انطلقت اليوم الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣م في العاصمة الاردنية عمان

مشاورات الاسرى والمختطفين نأمل ان تكون هذه المشاورات ناجحة وان يتم الافراج عن كل الاسرى والمختطفين والمخفيين على اساس وقاعدة الكل مقابل الكل وعلى راسهم السياسي الاستاذ محمد قحطان.. pic.twitter.com/2rt5cZXgbb — ماجد فضائل (@mfadail) June 16, 2023

بدوره، قال رئيس وفد الحوثيين المفاوض عبد القادر المرتضى، إن "هذه الجولة الجديدة من المفاوضات على ملف الأسرى في العاصمة الأردن عمان برعاية الأمم المتحدة، تهدف إلى إيجاد حلول للعوائق والأشكاليات التي حالت دون تنفيذ بقية الاتفاق السابق".

سنبدأ بعد غدٍ الجمعة 26/11/1444 الموافق 16/6/2023 م جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى في العاصمة الأردن ( عمّأن ) برعاية الأمم المتحدة.

بهدف إيجاد حلول للعوائق والاشكاليات التي حالت دون تنفيذ بقية الاتفاق السابق

ونأمل أن تكون جولة ناجحة ومثمرة كسابقتها. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) June 14, 2023

وكانت الأمم المتحدة رعت جولة مفاوضات يمنية في مارس الماضي في سويسرا، وتم بموجبها إتمام عملية تبادل في أبريل الماضي شمل الإفراج عن أكثر من 800 أسير ومعتقل بين الحوثيين والحكومة اليمنية.





المصدر: شينخوا