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الخارجية الأمريكية: المبعوث الخاص لشؤون اليمن وصل السعودية لتفعيل جهود السلام

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الخارجية الأمريكية: المبعوث الخاص لشؤون اليمن وصل السعودية لتفعيل جهود السلام
Legion-Media Piemags
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أكدت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون اليمن تيم ليندركينغ وصل إلى السعودية يوم 12 يونيو لتفعيل الجهود الرامية إلى "إطلاق عملية سلام شاملة" في اليمن.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، يوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم تسوية النزاع في اليمن بأسرع ما  يمكن... وتعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والشركاء في المنطقة تطويرا للهدنة التي تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة، والتي جلبت أطول فترة من الهدوء منذ بداية الحرب، ومن أجل تمكين اليمنيين من صياغة مستقبل أفضل لبلادهم".

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وذكرت الخارجية أن ليندركينغ سيلتقي خلال زيارته للسعودية بمسؤولين يمنيين وسعوديين، وكذلك الشركاء الدوليين، لمناقشة "الجهود المنسقة لتفعيل المفاوضات المستمرة".

وأشارت إلى أن جهود المبعوث الخاص ستأتي تطويرا للمناقشات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظرائه في المنطقة، وإلى أنه "سيبحث التقدم الذي إحرازه مؤخرا في العملية المدعومة أمريكيا لتفادي تسرب النفط الكارثي من ناقلة "صافر".

المصدر: RT

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