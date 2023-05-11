 
مباشر

السفير السعودي لدى اليمن: أطراف الأزمة "جديون" في جهود السلام والخطوات المقبلة "غير واضحة"

أخبار العالم العربي

السفير السعودي لدى اليمن: أطراف الأزمة
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vak0

قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إن أطراف الأزمة في اليمن "جديون" بشأن إحلال السلام، لكن "يصعب التنبؤ بموعد إجراء محادثات مباشرة".

وأكد آل جابر "لا شيء واضحا، لكنني متفائل ونأمل بإذن الله أن يجد اليمنيون مخرجا في أسرع وقت ممكن".

وأشار بعد اجتماعه مع مسؤولين حوثيين في صنعاء الشهر الماضي: "الجميع جديون بمعنى أن الجميع يبحث عن السلام".

وأضاف: "ليس من السهل تبيّن الخطوات التالية بوضوح".

وأعلن السفير السعودي، في وقت سابق، أن الزيارة التي قام بها إلى العاصمة اليمنية صنعاء للقاء مسؤولين حوثيين، هدفها تثبيت الهدنة وبحث سبل الدفع باتجاه حل سياسي شامل ومستدام.

وسافر آل جابر، إلى صنعاء في نهاية أبريل، في إطار السعي إلى "تثبيت" الهدنة التي انتهت رسميا في أكتوبر، لكن المفاوضات بين السعوديين والحوثيين لم تفض إلى اتفاق.

إقرأ المزيد
وفدان سعودي وعماني في صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين
وفدان سعودي وعماني في صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا