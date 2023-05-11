السفير السعودي لدى اليمن: أطراف الأزمة "جديون" في جهود السلام والخطوات المقبلة "غير واضحة"

قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إن أطراف الأزمة في اليمن "جديون" بشأن إحلال السلام، لكن "يصعب التنبؤ بموعد إجراء محادثات مباشرة".

وأكد آل جابر "لا شيء واضحا، لكنني متفائل ونأمل بإذن الله أن يجد اليمنيون مخرجا في أسرع وقت ممكن".

وأشار بعد اجتماعه مع مسؤولين حوثيين في صنعاء الشهر الماضي: "الجميع جديون بمعنى أن الجميع يبحث عن السلام".

وأضاف: "ليس من السهل تبيّن الخطوات التالية بوضوح".

وأعلن السفير السعودي، في وقت سابق، أن الزيارة التي قام بها إلى العاصمة اليمنية صنعاء للقاء مسؤولين حوثيين، هدفها تثبيت الهدنة وبحث سبل الدفع باتجاه حل سياسي شامل ومستدام.

وسافر آل جابر، إلى صنعاء في نهاية أبريل، في إطار السعي إلى "تثبيت" الهدنة التي انتهت رسميا في أكتوبر، لكن المفاوضات بين السعوديين والحوثيين لم تفض إلى اتفاق.

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المصدر: وكالات