الصور الأولى لسمكة القرش التي قتلت السائح الروسي في مصر بعد تحنيطها

قام متخصصون بمعهد علوم البحار ومحميات البحر الأحمر في مصر بتحنيط سمكة القرش التي قتلت سائحا روسيا مؤخرا، ونقلوها لمتحف المعهد.

وفي وقت سابق، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لسمكة القرش التي التهمت السائح الروسي في الغردقة أثناء عملية تحنيطها في مركز تابع لعلوم البحار في مصر.

وتوفي السائح الروسي نتيجة هجوم سمكة قرش في منطقة دريم بيتش (الغردقة).

واستخرج المتخصصون المصريون أشلاء جثة السائح الذي التهمته السمكة القاتلة، حيث صرح محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة في مصر، بأنه وبفضل جهود جميع الجهات تأكد أن سمكة القرش التي تم اصطيادها هي التي قتلت السائح الروسي، مضيفا: "عثرنا على الجزء الناقص من جثمان السائح داخل السمكة".

وانتشل الصيادون الجزء الأسفل من الضحية ثم لاحقوا القرش حتى تمكنوا من اصطياده ونقله بمعرفة الجهات المختصة وفريق متخصص من وزارة البيئة لمعهد علوم البحار بالغردقة لتحليله وتشريحه وإعداد تقرير علمي لبيان ومعرفة تغير سلوكه واستخراج جسد السائح من داخله.

المصدر: وسائل إعلام مصرية