الجزائر.. العثور على جثة الطفل المفقود منذ 3 أيام

تمكنت فرق الدفاع المدني الجزائرية من العثور على جثة الطفل المفقود منذ ثلاثة أيام، حيث غرق في سد بلدية عين الزرقا أقصى شرقي البلاد.

وحسب مصالح الدفاع المدني، فقد تدخلت الفرق المدعومة بكل الوسائل الحديثة في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الجمعة، لأجل مواصلة وتوسيع عملية البحث عن الطفل المفقود لليوم الثالث على التوالي ببلدية عين الزرقاء ولاية تبسة.

وحسب بلاغ من طرف أهله أين تم إنطلاق أولى عمليات البحث، فإن الطفل مفقود منذ 3 أيام حوالي الساعة منتصف الليل.

وأكدت المصالح المعنية أنه بعد عملية بحث وتمشيط واسعة لليوم الثالث على التوالي تم صبيحة اليوم الجمعة، حوالي الساعة العاشرة العثور على الطفل المفقود، والبالغ من العمر حوالي 12 سنة جثة هامدة "غريقا" داخل سد عين الزرقاء.

كما أوضحت أن فرق الغطاسين قامت بعملها في انتشاله، وتحويل الجثة إلى استعجالات المنطقة.

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المصدر: النهار الجزائرية