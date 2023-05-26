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الجزائر.. مشهد بطولي لرجل ينقذ ركاب سيارة قبل أن تجرفها الفيضانات بولاية تيبازة (فيديو)

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الجزائر.. مشهد بطولي لرجل ينقذ ركاب سيارة قبل أن تجرفها الفيضانات بولاية تيبازة (فيديو)
Globallookpress
سيول وفيضانات في شمالي الجزائر - صورة أرشيفية
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أظهر مقطع فيديو محاولة جاهدة من قبل أحد الرجال لإنقاذ من معه في السيارة التي يستقلونها وعلى الأغلب هي عائلته، من خطر جرفها مع سيول الفيضانات التي تشهدها بعض مناطق الجزائر.

وفي الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فضّل الرجل إخراج من في السيارة التي كانت تجرفها السيول الطينية القوية، مقابل اللجوء إلى جانب الطريق وربما للتشبث بشي أكثر صمودا وثباتا من السيارة المتحركة قبل أن تصبح تابوتا له ولمن معه.

يشار إلى أن وزارة الداخلية الجزائرية كشفت اليوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة، جراء السيول والتقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها العديد من ولايات البلاد.

بدورها، دعت مديرية الأمن في بيان، سائقي المركبات ومستخدمي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر في تنقلاتهم، على إثر التقلبات الجوية".

المصدر: RT

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