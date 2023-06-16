فنانة مصرية تثير الجدل بتغريدات "غير مسبوقة" عن هوية بناة الأهرامات الحقيقيين

أثارت الفنانة المصرية نهى العمروسي، الجدل بعد حديثها عن القدماء المصريين، حيث قالت إنهم ليسوا بناة الأهرامات، وأن الأهرامات ليست مقابر لملوك مصر في العصر الفرعوني.

ونشرت نهى العمروسي سلسلة تدوينات عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" قالت فيها: "بناة الأهرامات مش المصريين القدماء، أنا عارفة أنتوا هتجزوا على سنانكم مني بس مش مهم".

وأضافت: "أنا باحثة عن الحقيقة، والحقيقة بتقول إن أجدادنا مش هم اللي بنوا الأهرامات، والأهرامات مش مقابر أصلا، دي حكاية فوق خيالكم".

وتابعت قائلة: "بس اللي مسيطرين على الكوكب وعاملين لنا تنويم مغناطيسي ومغيبين عقولنا خدعونا بقصة مقبرة خوفو دي، يلا إشتموني بسرعة وطلعوني جاهلة".

وأردفت نهى العمروسي بالقول: "طيب ابحثوا عن الألواح السومرية وبالذات اللوح الـ 11 اللي Enki (إنكي هو أحد أهم الآلهة في الأساطير السومرية) كاتب فيه تفاصيل عن بناء الأهرامات، الألواح دي كانت مدفونة تحت الطين من آلاف السنين ولقوها في العراق".

وذكرت العمروسي: "أظن دي آثار وعلماء الآثار أثبتوا إنها أثرية مش حديثة، يعني الواد حمؤة اللي واقف على الناصية كتبها ودفسها في الطين عشان عايز يطلع ترند زي ما بتقولوا عليا بالظبط Enki.. هو بتاح".

كما قالت "إن بناة الأهرامات مش بشر أصلا، مش من الجنس البشري، و تماثيلهم العملاقة دة طولهم الأصلي مش تضخيم ليهم".

وأوضحت في آخر تغريداتها قائلة "انا مش هجادل حد، أنا بفجر الحقيقة في زمن كاره للحق، لناس خدت علي التغييب وبيعشقوا الكدابين وبيصنعوا أبطال من ورق، ناس أدمنت الخديعة وبياخدوا أي معلومة متوارثة كإنها يقين لأن كدة أريح بكتير من الثقافة والمعرفة والتعب، إشتموني علي أد ما تقدروا وإالشوا كمان وكمان وجهلوني وإتهموني بإن هدفي الترند لإن دة بيعكس إللي جواكم ودة وعيكم، كل إناء ينضح مافيه.. أنا إللي يفرق معايا إن فيه قلة قليلة منكم وعيهم واسع وعقولهم منورة ممكن تعمل مجهود وتبحث وتدور وتوصل للحقيقة، بدل ما تقعد مفخدة علي النت تتريق وتألش علي خلق الله، تفرق معايا لو واحد بس فيكم عمل مجهود و قرأ وبحث، أما الباقي إللي ساجنين عقولهم وحاطينه في بوكس وقافلين عليه بترابيس إستمروا وزودوا الترابيس، الحياه اختيارات".

المصدر: RT + "فيسبوك"