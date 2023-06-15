مفتي مصر السابق: 30 يونيو يوم فارق بين الحق والباطل خلصنا من الجهالة (فيديو)

قال مفتي مصر السابق علي جمعة، إن 30 يونيو 2013 من أيام الله، لأنه يوم عظيم الشأن تحررت فيه مصر من الجهالة والتجارة الرخيصة بالدين.

وأضاف "أنه يوم فارق بين الحق والباطل وفيه توفيق إلهي ألقى الله فيه في قلب الشعب هذا الحراك"، مشيرا إلى أن هذا الإجماع الشعبي وهذا التآلف بين القلوب لا يقدر عليه إلا الله.

وتابع قائلا: "قال تعالى "فذكرهم بأيام الله"، وهي الأيام التي نصر الله فيها أمة من الأمم أو مجتمعا من المجتمعات، وأهل التفسير لا يعترضون على هذا".

وصرح بأن اليوم القومي للمحافظات هو أيضا من أيام الله، حيث تتخذ المحافظة يوما معينا عيدا لها تفتخر بيه لحدث ما أو انتصار ما منّ الله به عليها.

المصدر: "مصر تايمز"