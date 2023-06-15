السياسي المصري حمدين صباحي يتحدث عن لقائه بأمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله

تحدث حمدين صباحي، السياسي المصري، مؤسس حزب "الكرامة"، الأمين العام لـ"المؤتمر القومي العربي"، عن لقائه بأمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، يوم الأربعاء.

وفي مقابلة مع قناة "الميادين" عقب لقائه نصر الله، قال صباحي إن "هذا اللقاء يعطي كثيراً من الأمل"، وإن نصر الله "بقيمته على رأس المقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي ومن أجل الدفاع عن الحق الأساسي لأمتنا العربية في تحرير فلسطين، وبرؤيته وبصمود حزب الله قادر على إيجاد طريقه للتحرر".

وأعرب صباحي عن سعادته بلقاء نصر الله، لافتا إلى أن "هذا اللقاء تناول قدرة قوى الأمة المقاومة على أن تقطع الطريق نحو غايتها، وأن تراكم في اتجاه هدفها الرئيسي ومقصد الأمة وهو مواجهة العدوان عليها والاحتلال لها، والقدرة على التقدم نحو هدفنا الذي نسعى إليه وتحرير فلسطين من النهر الى البحر".

وأضاف صباحي لـ"الميادين" أن نصر الله "كرمز لهذه المقاومة نال مكانته عن استحقاق وجدارة، بتضحيات حقيقية قدّمها وحزبه"، مؤكدا أن "تضحيات المقاومة تبقى في مقدمة الصفوف التي يسعى المؤتمر القومي العربي لشراكتها، في مهمة إنجاز أهداف المؤتمر القومي العربي التي هي أهداف المقاومة للعدو الصهيوني، والاشتراكات بيننا أوسع من أن تُحصى، والطريق الذي يجمعنا هو الطريق الذي يعبّر عن الأمل الجاد لهذه الأمة والاختيار المشروع لها".

واستطرد: "اللقاء مع الأمين العام لحزب الله جدّد هذه المعاني، وناقش المتغيرات في هذه اللحظة، واستطلع أفق المستقبل الذي نتشارك فيه من أجل هذه المهمة الجليلة وإنجازها".

وفي وقت سابق، استقبل أمين عام "حزب الله" رئيس "حزب الكرامة" ‏في مصر بحضور ‏مسؤول وحدة العلاقات العربية والدولية في "حزب الله" عمار الموسوي، حيث "بحثا الأوضاع العربية عموما، وتطورات فلسطين المحتلة والمهام ‏الملقاة على القوى الحية في الأمة تجاه هذه القضية المقدسة، بالإضافة إلى أهمية تفعيل الأطر ‏القومية والجامعة لهذه القوى لخدمة هذا الهدف"، وفق "الميادين".

المصدر: "الميادين"‏