خبير لـRT: الانتخابات الرئاسية ستجري بإشراف قضائي ويحق للسيسي فترة ثانية

كشف محمد مخلوف نائب رئيس تحرير "أخبار اليوم" عدم وجود انتخابات رئاسية مبكرة بمصر، وأنه بحسب الدستور تبدأ إجراءات هذه الانتخابات نهاية 2023، كي يتحقق موعد الـ120 يوما طبقا للدستور.

ودلّل الخبير المصري في تصريحاته الخاصة بـ "RT": "نصت الفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور، أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوماً (على الأقل)، ويجب إعلان النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يوما على الأقل".

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وأضاف: "إذا كانت الفقرة الأولى من ذات المادة تنص بعد تعديلها على أن؛ تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تانية، وكانت الانتخابات الرئاسية في 2018 قد أعلنت نتيجتها في 2 أبريل 2018، فإن هذا يستتبع بالضرورة بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية القادمة في نهاية هذا العام 2023، إعمالا للدستور والقانون وذلك حتى يتحقق موعد الـ 120 يوما على الأقل المنصوص عليه بالدستور".

وبيّن نائب رئيس تحرير "أخبار اليوم"، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري تحت إشراف قضائي كامل، وفقاً لنص المادة 34 التي توجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

واختتم تصريحاته موضحاّ أنّه وفقاً للدستور والقانون فإنه يجوز إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لفترة رئاسية ثانية.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم