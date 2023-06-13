صدر مساء اليوم الثلاثاء في الكويت، أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

وجاء في نص الأمر الأميري: "أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء..بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هجري الموافق 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 18 ذو القعدة 1444هحري الموافق 7 يونيو 2023 بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بالآتي:

مادة أولى

يعين الشيخ / أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

وأمس الاثنين، استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان على التوالي رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون وذلك ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر: "الراي" + "كونا"