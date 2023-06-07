الكويت.. الغانم يحتفل مع أنصاره بعد فوزه في الانتخابات (فيديو)

احتفل مرزوق الغانم رئيس البرلمان الكويتي، بين أنصاره، بفوزه في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس في البلاد.

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وقال الغانم محتفلا بين أنصاره: "طلعتوني الأول في أغلب المناطق وبأرقام قياسية لكم علي رد الدين بالإنجاز والتنمية والتعاون".

وأدلى الكويتيون بأصواتهم أمس الثلاثاء في الانتخابات البرلمانية، حيث تنافس 207 مرشحين على 50 مقعدا، وفق نظام انتخابي يعتمد على "الصوت الانتخابي الواحد"، ولولاية مدتها 4 سنوات.

وأسفرت النتائج عن صعود 10 وجوه جديدة إلى البرلمان موزعين على 5 دوائر، فيما عاد إلى المقاعد النيابية 25 نائبا من المجالس السابقة، وتمكن 12 عضوا فازوا في انتخابات 2022 لأول مرة من الحفاظ على مقاعدهم.

وشغل مرزوق الغانم (55 عاما)، رئاسة مجلس الأمة في السنوات العشر الماضية وهو عضو في مجلس الأمة الكويتي منذ العام 2006.

المصدر: وسائل إعلام كويتية