مصر.. فيديو جديد لسمكة القرش ملتهمة السائح الروسي بعد استخراج نصف جسده من بطنها

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو لسمكة القرش التي التهمت السائح الروسي في الغردقة، أثناء عملية تحنيطها في مركز تابع لعلوم البحار في مصر.

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واستخرج المتخصصون المصريون أشلاء جثة السائح الروسي الذي التهمته سمكة القرش القاتلة، حيث أكد محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة: "بفضل جهود جميع الجهات تأكدنا أن سمكة القرش التي تم اصطيادها هي التي قتلت السائح الروسي.. عثرنا على الجزء الناقص من جثمان السائح داخل السمكة".

وانتشل الصيادون الجزء الأسفل من الضحية ثم لاحقوا القرش حتى تمكنوا من اصطياده ونقله بمعرفة الجهات المختصة وفريق متخصص من وزارة البيئة لمعهد علوم البحار بالغردقة لتحليله وتشريحه وإعداد تقرير علمي لبيان ومعرفة تغير سلوكه واستخراج جسد السائح من داخله.

المصدر: RT