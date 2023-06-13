الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون يبدأ زيارة إلى روسيا تستمر 3 أيام

يشرع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، في زيارة دولة إلى روسيا، تدوم 3 أيام، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

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وجاء في بيان للرئاسة: "بدعوة من الرئيس السيد فلاديمير بوتين، يشرع اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في زيارة دولة إلى روسيا الاتحادية، تدوم ثلاثة أيام، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين".

وأضاف البيان: "وسيشارك السيد رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ الروسية".

المصدر: موقع الرئاسة الجزائرية