الرئاسة الجزائرية: انتخاب الجزائر عضوا بمجلس الأمن يعكس الاحترام والتقدير للرئيس تبون (فيديو)

أكدت الرئاسة الجزائرية أن انتخاب الجزائر عضوا في مجلس الأمن عكس الاحترام والتقدير للرئيس عبد المجيد تبون من قبل المجتمع الدولي وعرفانه لمساهماته في إحلال السلم والأمن الدوليين.

وأضافت الرئاسة الجممهورية في البيان: "تقديرا لدورها المحوري في منطقتها، تم انتخاب الجزائر يوم الاثنين في الجولة الأولى وبأغلبية ساحقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة سنتين بدأ من 1 يناير 2024".

وأضافت "هذا الانتخاب الذي يمثل مكسبا ثمينا يضاف إلى رصيد السياسة الخارجية لبلادنا ويعكس التقدير والاحترام الذي يحظى به الرئيس عبد المجيد تبون، من قبل المجتمع الدولي وعرفانه لمساهمته في إحلال السلم والأمن الدولي".

وأفادت بأن هذا النجاح الدبلوماسي يؤكد بوضوح عودة الجزائر الجديدة إلى الساحة الدولية، ويؤيد رؤية ونهج الرئيس تبون للحفاظ على السلم والأمن في العالم على أساس التعايش السلمي والتسوية السلمية للنزاعات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وذكرت الرئاسة أنه وبعد أن تولت الجزائر رئاسة قمة جامعة الدول العربية بنجاح كبير، يضفي هذا الانتخاب في الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة المكلف بحفظ السلم والأمن الدوليين على الجزائر مسؤولية خاصة متمثلة في المساهمة في مسار صنع القرار الدولي، وهي فرصة متجددة للجزائر لإعادة تأكيد مبادئها وقيمها وتبادل رؤيتها بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن في مجال السلم والأمن الدوليين.

وتابعت الرئاسة قائلة "إن الجزائر التي تتطلع إلى الإسهام في عمل مجلس الأمن تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد المجيد تبون، عازمة على تركيز جهودها لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتنشيط العمل متعدد الأطراف المتجدد مع تقوية الشراكات الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ وقيم عدم الانحياز ومواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب وتعزيز مشاركة النساء والشباب في هذه الجهود الدولية".

كما ستحرص الجزائر على إسماع صوت الدول العربية والإفريقية والدفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة في مختلف القضايا التي تندرج ضمن اختصاصات مجلس الأمن.

وجددت التأكيد على عزمها الثابت والهادف على الدفاع عن القضايا العادلة لفضاءات انتمائها هذه وإلى ترقية جميع تطلعاتها وأمالها داخل مجلس الأمن.

وأعربت الجزائر عن شكرها وعميق عرفانها لكل من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، نظير تبنيها الثمين ورعايتها السخية لترشيحها، كما وجهت الشكر إلى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ميزتها بوضع ثقتها فيها وأحاطتها بالدعم والسند لتمكينها من الانضمام إلى هذه الهيئة المركزية التي أسندت إليها المهمة الثقيلة والنبيلة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

My congratulations to Algeria 🇩🇿, Guyana 🇬🇾, Republic of Korea 🇰🇷, Sierra Leone 🇸🇱 and Slovenia 🇸🇮, for being elected as non-permanent members of the @UN Security Council for a two-year term beginning on 1 January 2024.



I thank the tellers for assisting in this election. pic.twitter.com/Lzbwi0jcmX — UN GA President (@UN_PGA) June 6, 2023

المصدر: وسائل إعلام جزائرية