"مقبرة الإطارات القديمة" تثير أزمة في الكويت (فيديو)
عقدت قوة الإطفاء العام في الكويت، أمس الأحد، اجتماعا بحثت فيه حلولا لمنع تكرار حرائق "مقبرة الإطارات القديمة" في منطقة السالمي جنوب غربي البلاد.
وأوضحت في بيان أنها "عقدت اجتماعا للجنة إزالة المخالفات التي تتعارض مع اشتراطات السلامة والوقاية، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية".
وفي الاجتماع، جرى "مناقشة التوصيات الصادرة بشأن عدد من المواقع التي تهدد الأمن المجتمعي، وعلى وجه الخصوص المخالفات بمنطقة تجميع الإطارات في السالمي".
وأشار البيان إلى أنه "تم وضع حلول مناسبة تمنع تكرار الحرائق في تلك المنطقة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأنها.
وفي 2 يونيو الجاري، أعلنت قوة الإطفاء "نجاحها" عبر 5 فرق، في إطفاء حريق هائل على مساحة 4 آلاف متر مربع بمنطقة تجميع الإطارات في السالمي، وبمشاركة الجيش الكويتي والحرس الوطني ووزارتي الداخلية والصحة والهيئة العامة للبيئة.
وتتراوح كمية الإطارات التالفة سنويا في الكويت بين 1.5 إلى 2 مليون إطار، وفق معلومات غير رسمية، فيما تتكرر تلك الحرائق بشكل سنوي لعدة أسباب أبرزها شدة حرارة الجو.
🔥حريق ضخم في الكويت..— Dr.Gada Ennab (@gadaennab) June 10, 2023
اشتعلت النيران في مقلب اطارات يحتوي على 50 مليون اطار..
نسأل العلي القدير السلامة للكويت ارضا وشعبا🇰🇼 pic.twitter.com/pr0BYZznmL
فيديو | «الإطفاء»: 5 مراكز سيطرت على حريق مردم الإطارات في «السالمي» دون إصاباتhttps://t.co/f6hu393xKZ#الكويت#حرائق_الكويت#حريق_إطارات#إطفاء_الكويتpic.twitter.com/p0ZoAdUTH7— جرائم ومحاكم (@cckwt) June 2, 2023
#الكويت— 👨🏻🇰🇼sahab سحاب 🇰🇼 サハブ👨🏻 (@sahabnews1) June 2, 2023
فى #يوم_Iلجمعه تتعاملت 4 فرق إطفاء مع حريق نشب في مردم الإطارات بمنطقة #السالمي بمساحة تفوق 3 آلاف متر مربع⁉️
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..#حريق_السالمي#اطارات_السالميpic.twitter.com/7MCm4zeUSC
المصدر: الأناضول