الكويت.. ضبط إطفائي يفتعل الحرائق في منطقة صباح السالم

قامت الجهات الأمنية في الكويت بإلقاء القبض على مواطن يعمل في الإدارة العامة للإطفاء، كان يقوم بافتعال الحرائق في منطقة صباح السالم، لأسباب غير معروفة.

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وفي التفاصيل، فقد وردت عده بلاغات عن حرائق يقوم بافتعالها شخص يقود سيارة رباعية في منطقة صباح السالم، وبعد الانتقال الى موقع أحد البلاغات تم ضبطه بموجب المواصفات والعثور على المواد التي تساعده في افتعال الحرائق وتمت إحالته للمباحث.

المصدر: "الراي" الكويتية