 
مباشر

الكويت.. ضبط إطفائي يفتعل الحرائق في منطقة صباح السالم

مجتمع

الكويت.. ضبط إطفائي يفتعل الحرائق في منطقة صباح السالم
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qol7

قامت الجهات الأمنية في الكويت بإلقاء القبض على مواطن يعمل في الإدارة العامة للإطفاء، كان يقوم بافتعال الحرائق في منطقة صباح السالم، لأسباب غير معروفة.

إقرأ المزيد
الكويت.. مصرع شخص وإصابة اثنين بحريق
الكويت.. مصرع شخص وإصابة اثنين بحريق "هائل" في مخزن بالشويخ الصناعية (صور + فيديو)

وفي التفاصيل، فقد وردت عده بلاغات عن حرائق يقوم بافتعالها شخص يقود سيارة رباعية في منطقة صباح السالم، وبعد الانتقال الى موقع أحد البلاغات تم ضبطه بموجب المواصفات والعثور على المواد التي تساعده في افتعال الحرائق وتمت إحالته للمباحث.

المصدر: "الراي" الكويتية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا