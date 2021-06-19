الكويت.. مصرع شخص وإصابة اثنين بحريق "هائل" في مخزن بالشويخ الصناعية (صور + فيديو)

أعلنت قوة الإطفاء في الكويت مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة اثنين إثر حريق هائل اندلع صباح السبت في مخزن ب‍منطقة الشويخ الصناعية، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليه.

وقالت القوة في بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام، إن فرق الإطفاء من مراكز الشويخ الصناعية والمدينة وصبحان والسالمية والإسناد والعارضية وميناء عبد الله تعاملت مع الحريق الهائل في المخزن وكانت محتوياته عبارة عن حديد مسلح وأخشاب وأوان منزلية بمساحة 10 آلاف متر مربع.

وأوضحت قوة الإطفاء أنها فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث وقد تمت عمليات مكافحة الحريق وعزله بقيادة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب رئيس القوة لقطاع المكافحة اللواء جمال ناصر.

وحضر إلى موقع الحادث نائب رئيس القوة لقطاع الوقاية اللواء خالد فهد ومدير إطفاء محافظة العاصمة العقيد أحمد هايف ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العقيد محمد إبراهيم.

العثور على جثة متفحمة في حريق مخزن #الشويخ_الصناعية بعد السيطرة عليه pic.twitter.com/Ltss8jm8lg — برق نيوز (@barqnewskw) June 19, 2021

7 فرق إطفاء تتعامل مع حريق ضخم في مخزن بـ #الشويخ_الصناعيةhttps://t.co/5wNCMbrjUepic.twitter.com/IHLM3yMsQT — القبس (@alqabas) June 19, 2021

المصدر: كونا