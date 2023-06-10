مصر.. حزب الوفد يدرس اختيار مرشح للرئاسة والهيئة العليا تختار اسما محددا قبل الإعلان الرسمي
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أفادت مصادر لـRT أن الهيئة العليا لحزب الوفد تدرس الدفع بمرشح لخوض انتخابات الرئاسة المتوقع أجراؤها قبل نهاية العام الحالي.
وأعلن النائب المصري مصطفى بكري أنه من المتوقع أن تجري الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الحالي بدلا من منتصف العام المقبل.
بدوره، نقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر قولها أن 50 عضوا في الهيئة العليا لحزب الوفد طالبوا في عريضة موقعة رئيس الحزب عبد السند يمامة، بالترشح لانتخابات الرئاسة.
وقال يمامة للموقع المصري إنه سيتم حسم أمر ترشحه خلال اجتماع للهيئة العليا للحزب خلال الأسبوع الجاري.
المصدر: RT+ القاهرة 24