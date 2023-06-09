سائحات روسيات يتحدثن عن لحظات هجوم القرش القاتل على السائح الروسي في الغردقة (فيديو)

كشفت سائحة روسية كانت شاهدة على هجوم القرش على سائح روسي بأحد شواطئ مدينة الغردقة المصرية، أن الموجودين ظنوا للوهلة الأولى أن الرجل يغرق ولم يخطر ببالهم أنه يصارع قرشا.

وقالت يفغينيا يرماكوفا السائحة الروسية التي كانت في مكان الحادث، إن المصطافين لم ينتهبوا إلى حقيقة ما يجري إلى أن صاح رجال الإنقاذ وأطلقوا صافرات الإنذار متوجهين نحو الرجل لإنقاذه، لكن القرش الذي كان في صراع مع السائح تمكن بسرعة من سحبه إلى أعماق البحر والتهامه.

وأشارت السائحة إلى أن إدارة الفندق وبهدف حماية السياح من هجمات أسماك القرش، تقوم بحماية أجزاء من الشاطئ بشباك خاصة، لكن هذه المرة، لم تكن هذه الشباك موجودة ما جعل سمكة القرش تتسلل إلى مياه الشاطئ بسهولة وتتسبب في هذه المأساة.

سائحة روسية أخرى تدعى يفا راغوجكينا قالت إن المنقذين وصلوا فقط عندما كان القرش قد قتل الرجل والتهمه، مضيفة أن هذا حصل بشكل سريع جدا: "لقد التهمه القرش بدقيقة واحدة وحتى أقل، ولذلك لم يكن لدى المنقذين الوقت الكافي للوصول إلى مكان الحادث وإنقاذه أو أنهم خافوا من الاقتراب".

وشهدت الغردقة مأساة تمثلت في مهاجمة قرش لأحد الشواطئ وقتل سائح روسي وسحبه إلى أعماق البحر أمام أعين الحاضرين الذين كانوا يسبحون بالقرب منه.

ووفقا للمصطافين، أغلقت السلطات جميع الشواطئ مؤقتا، خشية أن تجذب رائحة دماء الضحية في الماء أسماكا أخرى مفترسة.

المصدر: وكالات