عقب مصرع سائح روسي.. وزارة البيئة المصرية توضح تفاصيل القرش في الغردقة

علق رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة المصرية أحمد سالم، على حادث هجوم سمكة قرش على أحد مرتادي شواطئ مدينة الغردقة، موضحا أن معظم هجمات القرش على البشر بشواطئ مصر حوادث نسبية.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح أحمد سالم أن السمكة التي هاجمت السائح الروسي في الغردقة من نوع النمر وهي أنثى وكانت تبحث عن مكان مناسب لوضع أجنتها، مضيفا: "لدينا 9 أنواع من القروش بالبحر الأحمر، والتايغر شارك (فصيلة النمر) يعتبر ثاني أخطر أنواع القروش المهاجمة للإنسان على مستوى العالم".

وتابع سالم: "نجري حاليا أبحاثا لفهم سلوكيات أسماك القرش من خلال تحليل البيانات ومعرفة أعماق ومسارات تلك الأسماك لتفادي مثل هذه الحوادث".

وأردف: "ننفذ برنامج أمام شواطئ 3 مدن ساحلية، وسيتم وضع أجهزة رصد لتتبع سلوكيات أسماك القرش في البحر الأحمر".

هذا وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة هجوم سمكة قرش على رجل في مياه الغردقة بمصر وقتله.

وقالت السفارة الروسية في بيان لها: "في 8 يونيو توفي رجل نتيجة هجوم سمكة قرش في منطقة دريم بيتش (الغردقة)، وفي هذا الصدد ، نطلب من المواطنين الروس اليقظة وتوخي الحذر أثناء التواجد في الماء".

المصدر: "القاهرة 24" + RT