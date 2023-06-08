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الجزائر.. شنقريحة يستقبل مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني

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الجزائر.. شنقريحة يستقبل مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني
(وكالة الأنباء الجزائرية)
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استقبل رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغاييف، لبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ووفق بيان وزارة الدفاع الجزائرية، حضر اللقاء قادة القوات، رؤساء دوائر ومديرون مركزیون بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وأعضاء الوفد الروسي.

وتناول اللقاء حالة تقدم التعاون العسكري والتقني بين البلدين، كما تطرقا إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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المصدر: وسائل إعلام جزائرية 

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