بالفيديو.. ظهور نادر لراجمات "سميرتش" الروسية في بلد عربي

ظهرت راجمات "سميرتش" الروسية خلال المناورات الجزائرية التكتيكية الليلية، بالذخيرة الحية بعنوان "الإصرار-2023"، التي تمت بإشراف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة.

وأشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية "الإصرار2023" يوم 30 مايو، في إطـار الزيـارة الميدانية التي يـقـوم بـها إلى الناحية العسكرية الثانية.

وقد تم تنفيذ التمرين على مستوى الميدان الثاني للرمي والمناورة، برجم دموش بالناحية العسكرية الثانية.

كما تم تنفيذ التمرين التكتيكي الليلي، من قبل وحدات الفرقة الثامنة المدرعة، مدعمة بوحدات من القوات البرية، ووحدات الإسناد التقني والجوي وكذا الدفاع الجوي عن الإقليم.

ويؤكد تنفيذ هذا التمرين بصورة واضحة، الجاهزية الفائقة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة، في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة.

كما يوضح التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية، والتطور الذي بلغته القوات المسلحة خلال السنوات الأخيرة.

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المصدر: RT