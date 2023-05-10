الجيش الجزائري يجري مناورات "عزم 2023" بالذخيرة الحية

أشرف رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، بالقطاع العملياتي الجنوبي بتندوف على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية "عزم 2023".

وأشارت وسائل إعلام جزائرية إلى أن الوحدات العضوية للواء التاسع المدرع مدعومة بوحدات من القوات البرية والقوات الجوية بما فيها حوامات الإسناد الناري قامت بتنفيذ التمرين.

وأكدت مجريات التمرين بصورة واضحة القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة، لا سيما في مجال التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة، والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية.

كما أكد التنفيذ الناجح للتمرين التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها مختلف المكونات قوام المعركة للجيش الجزائري.

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المصدر: الشروق الجزائرية