روسيا والجزائر تعملان على تفعيل النظير الروسي لنظام "سويفت" في تعاملاتهما

كشف دميتري شاتونوف، رئيس لجنة التعاون الاقتصادي الخارجي في غرفة تجارة وصناعة موسكو، عن مباحثات مع الجزائر، لتطوير آلية تحويل الأموال بين البلدين وربطها بنظام بنك روسيا.

وقال شاتونوف: "هناك بحث عن الاتجاهات. كل شيء بدأ من الصفر، يجري العمل على الأمر من جانبنا ومن جانبهم. في الوقت الحالي، الجزائر مهتمة للغاية بالتعاون ومستعدة للغاية للتفاوض"، لافتا إلى أن "النتائج الملموسة لن تظهر قبل عام".

ولفت المسؤول الروسي إلى أن المادة الرئيسية للصادرات الروسية إلى الجزائر هي الأسمدة. ومع ذلك، لم يتم وضع آلية للتفاعل بين بنوك البلدين بشكل كامل.

وعلى خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم فصل عدد من البنوك المحلية عن نظام "سويفت"، وتوقفت Visa وMastercard عن خدمة البطاقات المصرفية الروسية في الخارج، وأعلن عدد من الشركات العالمية انسحابه من السوق الروسية.

المصدر: RT