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الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفير تونس لدى سوريا

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الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفير تونس لدى سوريا
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قبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم أوراق اعتماد محمد المهذبي سفيرا فوق العادة، ومفوضا للجمهورية التونسية لدى سوريا.

وتم قبول أوراق اعتماد السفير التونسي بحضور وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام.

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وأعلنت سوريا وتونس في أبريل الماضي أنهما ستعيدان فتح سفارتيهما، بعد نحو عقد من قطع تونس العلاقات مع دمشق.

جدير بالذكر أن الرئيسين السوري بشار الأسد والتونسي قيس سعيد، اجتمعا على هامش القمة العربية في جدة، حيث وصف الرئيس التونسي اللقاء الذي جمعه بنظيره السوري بالتاريخي.

الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفير تونس لدى سوريا

المصدر: RT

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