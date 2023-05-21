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المقداد يتسلم أوراق اعتماد السفير التونسي لدى سوريا (صور)

أخبار العالم العربي

المقداد يتسلم أوراق اعتماد السفير التونسي لدى سوريا (صور)
سوريا وتونس
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تسلم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يوم الأحد أوراق اعتماد محمد المهذبي، سفيرا تونسيا مفوضا فوق العادة لدى سوريا.

وتحدث الوزير المقداد عن عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، لافتا إلى أهمية البناء على اللقاء الذي جمع بين قائدي البلدين الرئيس بشار الأسد، والرئيس قيس سعيد في القمة العربية بجدة في تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات.

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وأشار المقداد إلى محاولات الدول الغربية تفتيت الدول العربية وتمزيقها ومحاولة إنهاء الروابط فيما بينها.

وأكد الدبلوماسي السوري على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، بما يخدم مصلحة الدول العربية ويحقق تطلعات الشعب العربي.

بدوره عبر السفير المهذبي عن اعتزازه لتعيينه للعمل في سوريا، مشيرا إلى عمق الروابط التي تجمع البلدين، وحرص القيادة التونسية على تعزيز العلاقات المتبادلة في المجالات كافة بين الدولتين.

المقداد يتسلم أوراق اعتماد السفير التونسي لدى سوريا (صور)
/ SANA
المقداد يتسلم أوراق اعتماد السفير التونسي لدى سوريا (صور)
/ SANA

وأعلنت سوريا وتونس في أبريل الماضي أنهما ستعيدان فتح سفارتيهما، بعد نحو عقد من قطع تونس العلاقات مع دمشق.

جدير بالذكر أن الرئيسين السوري بشار الأسد والتونسي قيس سعيد، اجتمعا على هامش القمة العربية في جدة، حيث وصف الرئيس التونسي اللقاء الذي جمعه بنظيره السوري بالتاريخي.

المصدر: وكالات

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