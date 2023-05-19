سعيّد: الاجتماع مع الأسد في قمة جدّة كان تاريخيا (فيديو)

وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، اللقاء الذي جمعه بنظيره السوري بشار الأسد على هامش القمة العربية في جدة يوم الجمعة، بأنه كان تاريخيا.

ونقل بيان لمكتب الرئيس التونسي عن سعيد قوله عقب الاجتماع، إنه بات مقتنعا تماما في الوقت الراهن بضرورة دعم بلاده لسوريا.

وعرضت وكالة الأنباء التونسية الرسمية صورا لسعيد والأسد وهما يتبادلان التحية والابتسامات والمصافحة الدافئة ويعقدان جلسة محادثات جادة.

كما دعي الأسد إلى المقر الذي يقيم فيه الرئيس التونسي في جدة التي استضافت القمة.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد، يجري محادثة مع أخيه الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مرحّبا بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ومعربا عن الأمل في أن يستعيد هذا البلد الشقيق عافيته ووحدته. #TnPRpic.twitter.com/mD1yrLLgab — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) May 19, 2023

بدوره، قال بشار الأسد في مقابلة مع التلفزيون التونسي "نقف معا ضد التيار الظلامي".

وأشار الأسد إلى أن تونس اعتادت أن تكون منصة لنشر العقلية الإسلامية.

كما نقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن الأسد قوله، إنه بعد لقائه مع سعيد أصبح مقتنعا الآن بأن الشعب العربي لم يتغير وكذلك تونس.

واستأنفت تونس العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في أبريل، وتوج حضور الأسد في قمة الجامعة العربية بجدة جهود عودة سوريا إلى نادي الدول العربية من جديد.

المصدر: أ ب