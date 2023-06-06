وزير عراقي يوضح تصريحاته حول نظام صدام حسين والشيعة

نفى وزير الإسكان والإعمار العراقي، بنكين ريكاني، اليوم الثلاثاء، امتداحه لنظام صدام حسين، فيما أكد أن الفيديو الذي انتشر كان مجتزءا.

وقال في بيان صحفي: "تم تداول فديو مجتزأ عن لقاء تلفزيوني أجريته في 14 أغسطس 2021 في قناة الرشيد الفضائية، وأترك للمراقب أسباب ودوافع نشر هذا الفيديو بهذه الطريقة بعد حوالي سنتين وفي فترة تشهد انطلاقة حكومة تحظى بأكبر رضى شعبي مع استقرار سياسي وبدء حملة لمتابعة المشاريع الخدمية المتوقفة وانتظار إقرار الموازنة للبدء بالمزيد من المشاريع".

وأضاف أن "العملية السياسية مرت بالعديد من المراحل ولكل منها سماتها وأسبابها وظروفها كانت أقساها احتلال داعش الإرهابي، وقدم العراقيون وفي مقدمتهم إخواننا الشيعة من القوات الأمنية والحشد الشعبي والبيشمركة والحشد العشائري تضحيات جسام للحفاظ على الدولة، وتحقق النصر بفضل هؤلاء".

وأشار إلى أن "الحديث لم يكن للمقارنة بين النظام السابق والحالي قطعا وإنما لواقع المجتمع أثناء تلك الحقبة".

وتابع: "كلما انطلقت عملية وطنية سليمة كلما حاول البعض نبش الماضي وإثارته بطرق ملتوية، كما أن الالتفات إلى محاولات هؤلاء يحقق أهدافهم في عرقلة طريق الشعب العراقي إلى التنمية بعد تحقيق الوحدة الوطنية والسلم الأهلي الذي هو أعلى قيمة على الإطلاق".

‏وختم ريكاني بيانه: "مواقفنا وآرائنا وسلوكنا معروفة ومشهودة لدى الخصوم قبل الأصدقاء، ولن نفرط بالوحدة الوطنية والعمل الدؤوب والمثابر لتحقيق آمالنا في نهضة بلدنا ".

وقال وزير الإسكان والإعمار في حكومة محمد شياع السوداني في لقاء تلفزيوني سابق إن "السياسيين الشيعة ليس لديهم رؤية استراتيجية، ونجحوا في بث كثير من السموم. وكنا في وقت صدام حسين أفضل والصراع كان محصورا على المستوى السياسي وليس المجتمعي".



المصدر: RT