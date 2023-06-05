الرسام.. تداول صور للجندي المصري منفذ "عملية الحدود"

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورا ومعلومات حول الجندي المصري منفذ عملية الحدود يوم السبت الماضي، والتي تسببت في مقتل 3 جنود إسرائيليين.

أولى المساجد بالصلاة على #البطل_المصرى#محمد_صلاح هو مسجد القبلة الأولى فمن يبلغ صوتنا إلى أهل المسجد #الأقصى_المباركpic.twitter.com/BbK7y04kkO — د. محمد الصغير (@drassagheer) June 5, 2023

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وأوضح نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن المجند المصري منفذ الهجوم على الحدود المصرية، يخدم في جهاز الأمن المركزي شمال سيناء قطاع دولي رقم 47 دفعة 2022، وكان باق له عام للخروج من الخدمة ويطلق عليه لقب "الرسام" لعشقه للرسم.

وأشار النشطاء إلى أن أصدقاء محمد صلاح نشرروا صوره واسمه لكي يتعرف عليه الجميع.

وكان المتحدث العسكري باسم الجيش المصري قد قال إنه "فجر اليوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

واعترف الجيش الإسرائيلي السبت، بمقتل 3 جنود في "حادث أمني" وقع عند الحدود المصرية، فيما أكد تحييد "مخرب"، قال الإعلام العبري إنه شرطي مصري.

المصدر: RT