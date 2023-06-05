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الرسام.. تداول صور للجندي المصري منفذ "عملية الحدود"

أخبار العالم العربي

الرسام.. تداول صور للجندي المصري منفذ
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورا ومعلومات حول الجندي المصري منفذ عملية الحدود يوم السبت الماضي، والتي تسببت في مقتل 3 جنود إسرائيليين.

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نشر صورة أحد الجنود الإسرائيليين القتلى على يد مجند الجيش المصري والسلاح المستخدم
نشر صورة أحد الجنود الإسرائيليين القتلى على يد مجند الجيش المصري والسلاح المستخدم

وأوضح نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن المجند المصري منفذ الهجوم على الحدود المصرية، يخدم في جهاز الأمن المركزي شمال سيناء قطاع دولي رقم 47 دفعة 2022، وكان باق له عام للخروج من الخدمة ويطلق عليه لقب "الرسام" لعشقه للرسم.

وأشار النشطاء إلى أن أصدقاء محمد صلاح نشرروا صوره واسمه لكي يتعرف عليه الجميع.

الرسام.. تداول صور للجندي المصري منفذ

وكان المتحدث العسكري باسم الجيش المصري قد قال إنه "فجر اليوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

الرسام.. تداول صور للجندي المصري منفذ

واعترف الجيش الإسرائيلي السبت، بمقتل 3 جنود في "حادث أمني" وقع عند الحدود المصرية، فيما أكد تحييد "مخرب"، قال الإعلام العبري إنه شرطي مصري.

المصدر: RT

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