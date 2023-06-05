مراسلنا: الجيش يستعيد السيطرة على قاعدة جوية ودارفور تدخل خط الأزمة السودانية

أفاد مراسلنا في السودان، اليوم الاثنين، بسقوط 40 قتيلا من المدنيين وعشرات الجرحى بمدينة كُتُم في شمال دارفور غربي السودان، فيما أعلن الجيش سيطرته على المدينة.

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ولفت المراسل أيضا إلى أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 13 آخرون خلال اشتباكات بين الجيش والدعم السريع بمنطقة العُشٓرة في العاصمة الخرطوم.

من جهة أخرى، أعلن الجيش السوداني أنه قد استعاد السيطرة على قاعدة النجومي الجوية في جبل أولياء جنوب الخرطوم، بينما سيطر هدوء نسبي في مدينة أم درمان مع سماع أصوات مضادات وانفجارات بشمال الخرطوم خلال الساعات الأولى للصباح وتحليق لطائرات الاستطلاع بمناطق متفرقة.

إلى ذلك، جدد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو التزامه بإعلان حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

أما قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، فقد طالبت بضرورة وقف التصعيد العسكري بين الطرفين في إقليمي كردفان ودارفور.

المصدر: RT

أبو بكر الزاكي- الخرطوم