حاكم دارفور يعلن الإقليم منطقة منكوبة.. ويطالب بإدخال المساعدات الإنسانية عبر أي حدود

أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، اليوم الأحد، الإقليم منطقة منكوبة، جراء استمرار أعمال النهب والقتل، مطالبا بإرسال المواد التموينية عبر جميع الحدود لتفادي المزيد من المعاناة.

وكتب مناوي في تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "في الوقت الذي نسعى فيه لحماية المدنيين ومحاربة الجريمة ضمن الإمكانات الشحيحة المتوفرة لدينا، أبت الأيدي الآثمة إلا أن تواصل ارتكاب الجرائم ضد المواطن في الإقليم، فاليوم يتعرض الإنسان في مدينة كتم لانتهاكات فظيعة كما يحدث في الجنينة".

وتابع : "أدين بأشد العبارات أعمال النهب والقتل التي طالت ومازالت تجري في المدينة المنكوبة كتم ومعسكر كساب ومدينة نيالا منذ الأمس حتى الآن، بهذا نعلن دارفور منطقة منكوبة ونطالب العالم بإرسال المساعدات الإنسانية عبر جميع الحدود وبكل الوسائل المتاحة لإنقاذ الإنسان في الإقليم المنكوب".

في الوقت الذي نسعى بكل إمكانيات الإقليم الشحيحة لحماية المدنيين ومحاربة الجريمة ابت الأيدي الآثمة إلا وتواصل في ارتكاب الجرائم ضد المواطن في الإقليم واليوم يتعرض الإنسان في مدينة كتم لانتهاكات فظيعة كما يحدث في الجنينة. انا أدين بأشد عبارات اعمال النهب والقتل التي طالت ومازالت… — Mini Arko Minawi. | مني اركو مناوي (@ArkoMinawi) June 4, 2023

RT

المصدر: RT