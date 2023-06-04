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آثاري مصري: "شارع المعز" في مصر القديمة هو الأطول في العالم (صور)

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آثاري مصري:
مواقع مصرية
شارع المعز لدين الله الفاطمي في مصر القديمة.
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أكد عالم الآثار الإسلامية في كلية الآثار بجامعة القاهرة، مختار الكسباني أن شارع المعز لدين الله الفاطمي بمصر القديمة يعتبر الأطول في العالم، مشيرا إلى أنه يضم معالم تاريخية نادرة.

ولفت الكسباني، خلال لقائه على قناة "صدى البلد"، إلى أنّ شارع المعز كان مخصّصا للتسوق وحركة المواطنين، ويتميّز بطابع خاص يجذب السياح من جميع أنحاء العالم.

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وأضاف أن الأديب نجيب محفوظ تناول في كتاباته شرحا تفصيليا لشارع المعز وخصوصيته المكانية لدى المصريين.

مختتما حديثه بالإشارة إلى أن أصل حي "غاردن سيتي" منطقة تل العقارب، حيث تمت إزالة أحد الشوارع وإقامة الحي الموجود حاليا، لافتا إلى أن تل العقارب بحاجة إلى عملية تطوير وإزالة العشوائيات لإعادة الروح له.

هذا ويرجع تاريخ شارع المعز إلى عصر الخليفة الفاطمي المعز لدين الله والذي حكم مصر في الفترة مابين 969-975 ميلادية، كأول الخلفاء الفاطميين لمصر.

آثاري مصري:
وزارة السياحة المصرية
شارع المعز لدين الله الفاطمي في مصر القديمة.

ويعد الشارع في الوقت الحالي أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم، وموقعا تراثيا فريدا تم إدراجه على قائمة مواقع التراث العالمي في عام 1979، وتغيرت تسمياته على مر العصور التاريخية، حتى عُرف بشارع المعز منذ عام 1937  تكريما له كمنشئ للقاهرة.

آثاري مصري:
وزارة السياحة المصرية
شارع المعز لدين الله الفاطمي في مصر القديمة.

ويضم الشارع مجموعة من أروع آثار مدينة القاهرة يصل عددها إلى 29 أثرا تعكس انطباعا كاملا عن مصر الإسلامية في الفترة من القرن العاشر حتى القرن التاسع عشر الميلادي.

آثاري مصري:
وزارة السياحة المصرية
شارع المعز لدين الله الفاطمي في مصر القديمة.

المصدر: مصر تايمز + وزارة السياحة المصرية

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