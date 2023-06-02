20 مليون صيني إلى مصر

كشف مصدر حكومي مصري، أنه وفقا لدراسة أجرتها الحكومة مؤخرا بالتعاون مع بعض شركات السياحة الصينية فإن هناك نحو 20 مليون سائح صيني يخططون لزيارة مصر خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

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وقال محمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي والتي تعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار في مصر، إن التدفقات السياحية الوافدة للأقصر وأسوان من الصين ستبدأ من شهر أغسطس المقبل.

وأضاف لجريدة "الوطن" المصرية، أن الحركة السياحية الوافدة من الصين إلى مصر قادرة على إحداث رواج وانتعاشة سياحية بكل من الأقصر وأسوان، موضحا أن كافة التوقعات تشير إلى أن هناك زيادة كبيرة في أعداد السياح الصينيين الوافدين لمدن الصعيد السياحية خلال العام الجاري، أسوة بالزيادة في عام 2018.

وأشار إلى أن القطاع السياحي بالصعيد يعمل حاليا على رفع كفاءة كافة المنشآت السياحية والفندقية ولاسيما الفنادق العائمة، موضحا أن الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان تستحوذ على اهتمام نحو 80% من السياح الوافدين إلى مدن الصعيد السياحية وهو ما يوجب الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بالفنادق العائمة فضلا عن العمل على زيادة المراكب السياحية التي تمتلكها مصر.

يشار إلى أنه وفقا لإحصاءات وزارة السياحة فإن عدد الفنادق العائمة التي تمتلكها مصر يبلغ نحو 262 فندقا.

المصدر: الوطن