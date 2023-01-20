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لأول مرة منذ كورونا.. مصر تستقبل الصينيين (صور)

أخبار العالم العربي

لأول مرة منذ كورونا.. مصر تستقبل الصينيين (صور)
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وصلت مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الجمعة، أول مجموعة سياحية صينية، قادمة من مدينة تشنجدو الصينية، لتكون هي الرحلة السياحية الأولى منذ بداية كوفيد - 19.

لأول مرة منذ كورونا.. مصر تستقبل الصينيين (صور)
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وقالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، إن الفوج السياحي الصيني، الذي وصل على متن خطوط سيتشوان الجوية، على متن الرحلة رقم 3U 3863، يضم 137 راكبا بينهم فوج سياحي عدده 28 راكبا، وسط اتخاذ كافة التدابير والتسهيلات الخاصة لاستقبالهم.

لأول مرة منذ كورونا.. مصر تستقبل الصينيين (صور)

واستقبل الفوج وزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي، ويرافقه نائب وزير السياحة والآثار، وأيضا السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشانج.

لأول مرة منذ كورونا.. مصر تستقبل الصينيين (صور)

المصدر: RT

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