وزير الخارجية الصيني للسيسي: البنية التحتية في مصر تتوافق مع مبادرة "الحزام والطريق"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوزير خارجية الصين، تشين جانج، أهمية استمرار التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين.

وأكد موقع الرئاسة المصرية حرص القاهرة على استمرار الأداء المتميّز للشركات الصينية المشاركة في العملية التنموية على امتداد رقعة الجمهورية.

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بدوره، أكد الوزير جانج حرص بلاده على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر كأولوية رئيسية ونهج ثابت، مشيرا إلى ما تكنّه بلاده من احترام وتقدير لمصر في ظل دورها المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، ومركز ثقل العالم العربي والقارة الإفريقية.

وشدد على ثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشهد اللقاء استعراضا لآفاق تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أكد وزير الخارجية الصيني الحرص على استمرار الصين في تطوير ودعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية في مصر، وخاصةً في ضوء ما تحقّق في مصر من نهضة تنموية شاملة، وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر، والتي تتكامل مع المبادرة الصينية "الحزام والطريق".

المصدر: الرئاسة المصرية