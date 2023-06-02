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فيديو مرعب للعاصفة الترابية التي ضربت مصر

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فيديو مرعب للعاصفة الترابية التي ضربت مصر
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو مرعبا للعاصفة الترابية التي ضربت القاهرة أمس الخميس.

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وأوضحت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، أن تلوث الهواء زاد 10 أضعاف عن الطبيعي لأول مرة في تاريخ مصر، نتيجة ظاهرة التغير المناخي، وما حدث من عاصفة ترابية شهدتها محافظات مصر.

وقالت الوزيرة إن "المشهد الذي شاهدناه اليوم بسبب العاصفة الترابية جديد علينا ولكنه ليس بجديد على ظاهرة التغير المناخي".

وأوضحت أنه "سيتم الإعلان عن مشروع لإدارة تلوث الهواء يوم الاثنين المقبل، في ضوء جهود مواجهة التغيرات المناخية، وأن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء البلاد".

المصدر: RT

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